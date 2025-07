La force de Verisure réside dans sa capacité à proposer une solution complète, à la fois technologique, humaine et adaptée à tous les types de logements. L’alarme connectée s’appuie sur une batterie de capteurs intelligents (détecteurs de chocs, d’ouverture, de mouvements ou de fumée) associés à des caméras, un lecteur de badges, un boîtier d’alerte SOS et une centrale domotique. Chaque élément communique avec le centre de télésurveillance via une double liaison GSM et ADSL, assurant une continuité de service même en cas de coupure de courant ou de réseau.

En cas d’intrusion, une série d’actions s’enclenche automatiquement : enregistrement d’images, envoi d’alertes, appel au centre de télésurveillance, et si nécessaire, intervention des forces de l’ordre. La télésurveillance 24/7 est assurée par des opérateurs qualifiés, capables d’analyser la situation en temps réel et de déclencher les secours en moins de 60 secondes. Cette réactivité est aujourd’hui l’un des piliers les plus efficaces contre les cambriolages.