Ce modèle repose sur une approche proactive : en cas d’anomalie détectée (fenêtre ouverte, intrusion, tentative d’arrachement), les agents Verisure peuvent vérifier la situation en temps réel et déclencher une levée de doute audio et visuelle. Si le danger est confirmé, les forces de l’ordre sont immédiatement alertées. En parallèle, l’utilisateur reçoit une notification sur son smartphone et peut également interagir à distance via l’application mobile. Ce service continu est l’un des atouts majeurs de la marque, plébiscité pour son efficacité et sa simplicité de gestion au quotidien.