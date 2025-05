Verisure est aujourd’hui l’un des leaders européens de la télésurveillance, avec des solutions pensées pour protéger efficacement les domiciles et les petites entreprises. L’entreprise propose des systèmes d’alarme connectés, combinant détecteurs intelligents, caméras de surveillance, sirènes et capteurs périmétriques. Chaque installation est personnalisée en fonction des spécificités du logement, après un diagnostic de sécurité réalisé par un expert. Le service repose sur une surveillance continue, 24h/24 et 7j/7, assurée depuis un centre de télésurveillance agréé.

En cas de déclenchement d’alarme, les opérateurs peuvent analyser la situation en temps réel et, si nécessaire, alerter les forces de l’ordre. Verisure met également à disposition une application mobile permettant de contrôler le système à distance, recevoir des notifications ou encore activer l’alarme en un geste. L’accent est mis sur la réactivité et la simplicité d’usage, afin de garantir une protection fiable et accessible au quotidien.