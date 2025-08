Outre le pilotage à distance, la serrure connectée Verisure permet de générer des accès temporaires pour vos proches ou prestataires de service. Un proche passe arroser les plantes ? Un artisan doit accéder à votre logement ? Plus besoin de laisser une clé sous le paillasson : vous décidez quand et pour combien de temps chaque personne peut entrer, avec un contrôle total depuis votre smartphone. Chaque ouverture est tracée, vous recevez une notification à chaque accès, et pouvez ainsi suivre qui entre et sort en temps réel.

La serrure connectée s’accompagne de badges intelligents (pour les enfants ou les personnes âgées), et d’un clavier à code en option. Résultat : chacun peut entrer selon le mode d’accès qui lui convient, sans compromettre la sécurité du foyer. Et bien sûr, en cas d’intrusion détectée, le système Verisure déclenche automatiquement l’alarme, alerte le centre de télésurveillance et verrouille les accès si besoin.