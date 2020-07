Amazon, Zalando et d'autres boycottent la marque Boohoo et la plongent dans la crise

Portée par l'épidémie de coronavirus et le boom de la vente en ligne, la société Boohoo a su se faire nom, ainsi qu'une réputation. Sauf quelle celle-ci est passée du vert au rouge en l'espace de quelques jours, après que l'association de défense des droits des travailleurs Labour Behind a dénoncé les conditions de travail et les niveaux de salaires illégaux de plusieurs usines textiles de Leicester, au Royaume-Uni.