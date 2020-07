LDLC : l'e-commerçant high tech Lyonnais annonce officiellement la semaine de 32 heures dès 2021

Le groupe LDLC, spécialiste du e-commerce et du high-tech en France, a décidé d'insister sur la qualité de vie au travail (et à la maison) de ses salariés. Tous disent être convaincus (dirigeants et salariés) par les bienfaits du télétravail et de la confiance mutuelle. L'entreprise lyonnaise indique désormais être en train de préparer la réduction du temps de travail de ses salariés.