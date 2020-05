Amazon et les syndicats tombent d'accord : les entrepôts reprendront du service dès mardi

Mercredi, nous vous informions qu'Amazon avait décidé de repousser l'ouverture de ses centres de distribution au 19 mai , en attendant de finaliser les discussions avec les représentants du personnel et les comités sociaux et économiques de l'entreprise, tout cela sans confirmation qu'un accord puisse rapidement être prouvé. Mais vendredi soir, les organisations syndicales et le e-commerçant sont tombés d'accord.

Les organisations syndicales CFDT, CGT, FO et SUD ont publié un communiqué de presse commun, le 15 mai, pour officialiser l'accord trouvé avec la direction d'Amazon. Les syndicats et l'entreprise ont enfin pu s'accorder sur les conditions de reprise de l'activité des six entrepôts français d'Amazon. Et le discours est le même du côté des deux parties : le travail reprendra donc bien à compter du 19 mai.