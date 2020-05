Amazon : la nouvelle tablette Fire HD 8 disponible début juin, à partir de 99,99 euros

© Amazon

La nouvelle tablette Amazon Fire HD 8 est officielle !

© Amazon

Lire aussi :

Amazon Web Services dévoile Link, un appareil dédié au streaming vidéo

Plus rapide, plus endurante

© Amazon

Lire aussi :

Amazon reprendra ses livraisons en France le 19 mai

Prix et disponibilité

Source : The Verge

Un nouveau modèle qui se veut plus puissant, plus endurant, qui dispose de plus de stockage...Et qui sera plus cher que ces prédécesseur.Amazon n'est pas peu fière d'annoncer aujourd'hui la disponibilité, dès le mois prochain, de sa nouvelle tablette Fire HD 8. «», explique Amazon.Concrètement, il s'agit d'une tablette dotée d'un écran tactile de 8" (en 1 280 x 800 pixels), animée par un processeur quad core 2 GHz, couplé à 2 Go de RAM. C'est certes mieux que la version précédente, qui disposait pour sa part d'un processeur 1,3 GHz et de 1,5 Go de RAM.Côté stockage, la version 2020 fait deux fois mieux que la génération précédente, offrant la possibilité d'opter pour un modèle de 32 ou 64 Go. Ce stockage est, qui plus est, extensible (jusqu'à 1 To) via une carte microSD.Amazon promet également une autonomie en hausse, avec une batterie permettant jusqu'à 12 heures d'utilisation. À noter que la nouvelle Fire HD 8 se recharge via un nouveau port USB Type-C.Côté logiciel, rappelons que cette tablette Fire HD 8 ne permet pas le moindre accès à la boutique PlayStore, mais propose un marketplace Amazon, via lequel certaines applications Android (dont certaines très populaires) ne sont pas disponibles.La nouvelle tablette Fire HD 8 d'Amazon est d'ores et déjà disponible en précommande, avec une disponibilité calée au 3 juin prochain. Le prix d'entrée est fixé à 99,99 euros pour la version 32 Go «».Pour profiter d'une tablette dénuée du moindre message publicitaire, il faudra débourser 114,99 euros (pour la version 32 Go).