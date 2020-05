Amazon Web Services dévoile Link, un appareil dédié au streaming vidéo

L'Elemental Link © AWS

D'abord pour les pros

Sources : Techcrunch, Amazon

Nommé Elemental Link, celui-ci doit simplifier la connexion d'une source vidéo - caméra ou autre - au service MediaLive d'Amazon.Le Link est annoncé au prix de 995 dollars (environ 920 euros). Il comporte des ports Ethernet, HD-SDI et HDMI. Dans lad'AWS, le dispositif apparaît comme une source multimédia compatible avec MediaLive, un service de traitement vidéo d'Amazon basé sur le Cloud. Une fois connecté, Link se charge d'optimiser le flux vidéo en fonction de la bande passante disponible pour un envoi vers MediaLive.Selon le communiqué de l'enseigne, ce dispositif doit simplifier la mise en place d'un service de diffusion. Il précise : «(des créateurs de contenus)».Link s'adresse donc d'abord aux professionnels et à certains organismes ou collectivités qui comptent sur le streaming pour la diffusion de leurs événements, mais se heurtent à des défauts techniques ou de budget. Il simplifiera les étapes qui se situent entre la caméra et MediaLive.Mais la diffusion de la vidéo depuis MediaLive doit aussi être configurée, et elle aussi est relativement complexe. Pour Amazon, c'est une autre histoire : le communiqué annonce d'ores et déjà la mise au point d'une nouvelle option simplifiant la diffusion de la vidéo fournie par son service Cloud.