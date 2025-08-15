Les choses vont très vite dans les États-Unis de Donald Trump. Après le coup de semonce du président américain contre Intel, on apprend aujourd'hui grâce à Bloomberg que la même administration voudrait cette fois entrer au capital du géant mondial des microprocesseurs.

Elle est en effet actuellement en discussion avec le groupe pour prendre une participation. Cette transaction s'inscrirait dans le cadre plus large d'un soutien au développement des activités de production d'Intel sur le sol des États-Unis - une des obsessions de Donald Trump.