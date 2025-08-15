En difficulté depuis un certain temps déjà, Intel pourrait avoir un sauveur assez inédit. À savoir le gouvernement des États-Unis.
Cela fait maintenant quelques années que le géant des semi-conducteurs Intel apparaît à la traîne dans un secteur qu'il a pourtant plus que participer à forger. Et ses difficultés ont semble-t-il atteint sommet il y a une semaine quand Donald Trump appelait son président Lip-Bu Tan à démissionner. Néanmoins, le locataire de la Maison-Blanche a depuis rencontré le PDG, en a fait les louanges, et pourrait même en plus pousser à un investissement de Washington dans l'entreprise !
Washington pourrait devenir actionnaire d'Intel
Les choses vont très vite dans les États-Unis de Donald Trump. Après le coup de semonce du président américain contre Intel, on apprend aujourd'hui grâce à Bloomberg que la même administration voudrait cette fois entrer au capital du géant mondial des microprocesseurs.
Elle est en effet actuellement en discussion avec le groupe pour prendre une participation. Cette transaction s'inscrirait dans le cadre plus large d'un soutien au développement des activités de production d'Intel sur le sol des États-Unis - une des obsessions de Donald Trump.
Une information qui a boosté le cours à la Bourse d'Intel
« Un accord contribuerait à consolider le projet d'Intel de créer un pôle industriel dans l'Ohio » a ainsi indiqué Bloomberg. Ce site pourrait être stratégique pour l'administration Trump, puisque Intel a, à une époque, affiché son ambition d'en faire la plus grande usine de production de puces au monde. Un projet qui, depuis, a été plusieurs fois reporté.
Et si l'on en est pour le moment au stade des simples discussions, il est intéressant de noter que la seule nouvelle de Bloomberg a fait grimper le cours de l'action Intel à la Bourse de 7,38% jeudi (une hausse qui a ensuite continué dans les échanges post-marché). Autant dire que le monde de l'argent valide avec allégresse l'idée.