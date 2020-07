Faillite en vue pour le constructeur de voitures électriques Byton ?

La société chinoise a indiqué à The Verge qu’elle rencontrait des difficultés financières importantes et qu’elle n’avait pas réussi à finir un tour de table pour obtenir 500 millions de dollars nécessaires au financement de la suite de ces activités, et ce malgré le soutien d’un mastodonte de l’automobile chinoise, First Auto Works. Son SUV électrique est reporté à une date ultérieure alors que l’entreprise a fini d’achever la construction de son usine à Nanjing en Chine en 2019.

Le porte-parole de Byton, Dave Buchko, a déclaré à The Verge : « Comme partout, la pandémie de COVID-19 a posé de grands défis au financement et aux opérations commerciales de BYTON ». Au final, l’entreprise a mis en congés la plupart de ses salariés en attendant des jours meilleurs et seule une petite équipe reste active pour trouver des solutions à la situation.