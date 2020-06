Tesla : le SUV électrique Model Y rencontrerait des problèmes de production

« La production des Model S, X et 3 se passent relativement bien, mais nous rencontrons des défis liés à la logistique et à la production du Model Y, ce qui a toujours été le cas avec de nouveaux produits » , a-t-il écrit, avant de motiver ses employés à aller de l’avant. « Il est extrêmement important pour nous de booster la production du Model Y et de minimiser les besoins en rectification », prévient-il.

« Je veux que vous sachiez que cela peut faire une grande différence pour Tesla en ce moment ». Le groupe rencontrerait des difficultés sur deux chaînes d’assemblage, que sont la GA et la GA4, laquelle se trouve par ailleurs à l’intérieur d’une tente géante. Sauf qu’aujourd’hui, Tesla parvient à dégager des bénéfices trimestriels, et devrait, de part son expérience et ses finances, surmonter ce challenge avec un peu plus de sérénité.