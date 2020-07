Coronavirus : les GAFAM vont rapporter plus de 20 millions de dollars aux sites conspirationnistes

Global Disinformation Index identifie également cinq régies publicitaires principales à l'origine des publicités diffusées sur ces sites – et leur rapportant ainsi de l'argent : Google, Amazon.com Inc., OpenX, Taboola et Xandr.

Parmi elles, c'est Google qui rapporte le plus d'argent à ces sites avec 3$ dollars rapportés pour tous les 4$ de revenus engrangés, pour une somme totale estimée à 19 millions de dollars sur l'ensemble de l'année 2020. Amazon se situe loin derrière avec 1,7 million de revenus rapportés.