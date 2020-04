Covid-19 : les conspirationnistes ciblent à présent Bill Gates 🤦‍♂️

Pas de consensus sur les motivations de Bill Gates

Une prédiction jugée suspecte

Source : The Verge

Vous vous souvenez des théories selon lesquelles la pandémie de Covid-19 avait été provoquée par la 5G ? Eh bien, cette tendance est déjà dépassée. Les complotistes ont en effet trouvé une nouvelle explication à la crise actuelle : le milliardaire Bill Gates.C'est ce qui ressort d'un récent rapport établi par la société américaine Zignal Labs, spécialisée dans la veille médiatique, en collaboration avec le. D'après cette étude, les théories associant le virus au cofondateur de Microsoft ont été évoquées 1,2 million de fois entre février et avril, essentiellement sur les réseaux sociaux, mais également à la télévision. Depuis le début du mois d'avril, l'entreprise a même relevé 18 000 mentions par jour à ce sujet.Concrètement, qu'affirment ces théories ? À vrai dire, les conspirationnistes ne semblent pas tous entièrement d'accord. Pour certains, Bill Gates aurait tout simplement ambitionné de créer un virus mortel, avec l'objectif de s'enrichir ensuite en commercialisant un vaccin. D'autres y voient plutôt un moyen de mettre en place un système de surveillance mondial, qui profiterait certainement (?) à l'entrepreneur. Pour d'autres encore, la motivation serait plus radicale : le milliardaire ferait en réalité partie d'un complot visant à exterminer l'humanité. Ce qui ne serait pas si étonnant, venant d'un reptilien.Néanmoins, si les explications varient, la cible reste la même. Mais pourquoi Bill Gates ? Peut-être parce que, figurant parmi les plus grandes fortunes du monde, il représente une cible privilégiée des théories du complot. Mais l'origine de ces divagations pourrait se situer dans une vidéo datant de 2015 . Le milliardaire américain y affirmait que la plus grande menace pesant sur l'humanité ne venait pas des armes nucléaires, mais plutôt... des épidémies. Il n'en fallait pas plus pour que les conspirationnistes y voient une preuve irréfutable de son plan machiavélique.Bill Gates n'a pas réagi à ces rumeurs. Cependant, le directeur de la Fondation Bill & Melinda Gates, Mark Suzman, a déploré de voir «».