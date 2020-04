Coronavirus : Bill Gates va faire construire des usines pour fabriquer les 7 vaccins les plus prometteurs

Bill Gates (© Capture d'écran - The Daily Show with Trevor Noah)

Lire aussi :

Comment fonctionne la nouvelle attestation de déplacement sur smartphone ?



La Fondation Bill & Melinda Gates totalement mobilisée

Bill Gates prêt à perdre des milliards de dollars pour la bonne cause

Source : Business Insider

Pour Bill Gates, aucune mission n'est insurmontable. Le co-fondateur de l'empire Microsoft, dont il s'est presque définitivement éloigné au mois de mars en quittant son conseil d'administration, vient de trouver une raison en béton pour se consacrer à la philanthropie, qui l'amine depuis bien des années. Le 2 avril, le Seattleite de 64 ans a annoncé à l'animateur Trevor Noah, dans son « Daily Show » devenu pour l'occasion un « Daily Social Distancing Show », sa volonté d'investir plusieurs milliards de dollars, qui serviront à la construction de bâtiments à disposition des sept projets de vaccin les plus convaincants pour combattre le coronavirus., a déclaré le milliardaire en évoquant la Bill & Melinda Gates Foundation, qui fête ses 20 ans cette année. L'organisation non gouvernementale internationale est prête à vite rassembler des fonds tout à fait conséquents et ainsi devancer certains gouvernements, à la traîne dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Un soutien de 100 millions de dollars a déjà été annoncé par Melinda Gates pour lutter contre la pandémie, ainsi que des kits de test envoyés au domicile des habitants de l'État de Washington.Loin Bill Gates de vouloir paraître prétentieux, l'informaticien a rappelé que sa fondation avait une réelle expertise dans les maladies infectieuses. Ces vingt dernières années, l'organisation philanthropique a déjà investi plusieurs milliards de dollars dans différentes causes comme la lutte contre le paludisme, le VIH, la tuberculose, la malaria ou la poliomyélite, des contributions qui ont massivement aidé le continent africain à affronter différentes épidémies et maladies.Cette fois, c'est au secours du monde que Bill Gates veut se jeter, quitte à perdre de l'argent. L'entrepreneur a indiqué que sa fondation allait participer à la construction d'usines qui seront bâties pour mettre au point les sept vaccins les plus prometteurs pour endiguer le coronavirus. Même si, au final, seuls deux projets seront retenus au maximum, la Bill & Melinda Gates Foundation compte bien financer les usines des sept meilleurs projets de départ sans perdre des jours ou des semaines pour trancher, de façon à gagner du temps, quitte àEt le philanthrope d'ajouter queBill Gates répète, depuis plusieurs semaines, qu'il croit en le développement d'un vaccin d'ici 18 mois, tout en conseillant au monde entier de se calquer notamment sur le modèle sud-coréen, en pratiquant un très grand nombre de tests.L'ironie du sort, c'est que le milliardaire avait quelque peu anticipé la situation que nous vivons aujourd'hui. En 2015, lors d'un Ted Talk , il avait alerté l'assistance en déclarant que, alors que l'Afrique se remettait du virus Ebola.