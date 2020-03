Bill Gates se met définitivement en retrait, en quittant le conseil d'administration de Microsoft

© JStone / Shutterstock.com

Gates devient un « conseiller technique » de luxe pour Microsoft

La philanthropie à temps plein

Source : NYT

Si petit à petit, l'oiseau fait son nid, Bill Gates, lui, a progressivement abandonné ses fonctions au sein de son bébé Microsoft ces dernières années. Le vendredi 13 mars 2020 restera le jour où le natif de Seattle a, à 64 ans, quitté le conseil d'administration de la firme à la fenêtre, pour se concentrer davantage à la philanthropie. Une page se tourne.Bill Gates a progressivement préparé le terrain. Le 27 juin 2008, l'informaticien avait abandonné ses hautes fonctions dirigeantes et opérationnelles pour se consacrer à la fondation qui porte son nom et celui de son épouse, Melinda Gates. À l'époque, le milliardaire avait mis un pied en dehors de Microsoft, tout en gardant le second à l'intérieur, en conservant la tête du conseil d'administration du groupe.En février 2014 (oui, Bill aime les cycles de six ans), l'homme le plus riche du monde avait annoncé abandonner la présidence du conseil d'administration, dont il était depuis devenu un « simple » membre. Il y a quelques jours, nous avons donc appris que Bill Gates quittait le conseil d'administration de Microsoft.Désormais, l'ex-dirigeant n'exercera plus qu'un rôle de conseiller technique auprès des dirigeants de l'entreprise comme le directeur général Satya Nadella, selon qui «».Le Microsoft Board (conseil d'administration) est désormais composé de 12 membres, parmi lesquels Satya Nadella. Notons que le co-fondateur de Microsoft a aussi démissionné du directoire du conglomérant américain dirigé par Warren Buffett, Berkshire Hathaway, où il siégeait depuis une quinzaine d'années.Que va faire Bill Gates à présent ? Pas se reposer , en tout cas. Melinda Gates et lui vont porter toute leur attention sur plusieurs initiatives humanitaires un peu partout dans le monde, pour promouvoir et développer l'éducation, lutter contre les maladies et la pauvreté et contribuer à la préservation du climat en finançant des programmes d'importance. La philanthropie à temps plein.