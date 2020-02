Coronavirus : Microsoft affirme que Windows n'atteindra pas ses objectifs financiers

Lire aussi :

Microsoft n'arrivera sans doute pas à atteindre son objectif le plus bas

Source : Microsoft

Si certains cèdent à la panique en achetant des masques hors de prix et que d'autres sont plus modérés en gardant la tête froide, le coronavirus aura, quoi que l'on puisse en dire, des effets sur l'économie mondiale. D'abord en raison de sa durée, mais aussi du fait que le virus soit parti de Chine, mastodonte de l'économie mondiale et lieu de production privilégié pour des dizaines de milliers d'entreprises de la planète. Microsoft fait partie des firmes touchées.La société à la fenêtre a déclaré, mercredi soir et après Apple , avoir revu ses prévisions de chiffre d'affaires pour sa division Windows et sa gamme d'appareils Surface pour le premier trimestre 2020. À la baisse, évidemment. Pour Microsoft, les objectifs ne seront pas atteints, et ce à cause des retards dans la production occasionnés par l'épidémie du Covid-19.Comme son concurrent Apple ou Nintendo, les sites de production de Microsoft sont basés en Chine. «», détaille l'entreprise.À la fin du mois de janvier, Microsoft avait déjà volontairement fait ses prévisions pour le trimestre avec une fourchette élargie, entre 10,75 milliards et 11,15 milliards de dollars de revenus estimés, déjà plongée dans l'incertitude face à la crise sanitaire qui touche l'empire du Milieu. Un mois plus tard, la firme a définitivement pris conscience que même l'estimation la plus basse ne sera sans doute pas atteinte.Microsoft s'engage par ailleurs à «».Au moment où nous écrivons ces lignes, le coronavirus a provoqué plus de 82 500 contaminations (dont 78 500 en Chine) et fait plus de 2 800 victimes, alors qu'environ 33 000 patients sont désormais officiellement guéris. Seuls 18 cas sont à déplorer en France, où l'épidémie pourrait coûter 0,1 point de croissance en 2020 selon le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire.