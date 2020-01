Coronavirus : des chercheurs alimentent en continu une carte qui suit la propagation du virus

© JHU CSSE

Une carte mise à jour rapport après rapport

Des détails fournis par pays

Depuis l'apparition des premiers symptômes du coronavirus à Wuhan, en Chine, au début du mois de décembre, l'inquiétude (parfois la paranoïa) a gagné du terrain, d'abord dans l'empire du Milieu, puis dans le reste du monde. Le 13 janvier fut découvert le premier cas d'infection hors de Chine, alors que le premier décès avait été officialisé un peu plus tôt, le 9 janvier, toujours à Wuhan. Pour suivre la propagation de l'épidémie, les chercheurs de l'université Johns Hopkins, un établissement privé de Baltimore aux États-Unis, ont lancé en ligne il y a quelques jours, une carte interactive déjà beaucoup consultée.La carte est mise à jour en continu par les chercheurs, qui se basent sur les données fournies par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les centres américain et chinois de contrôle et de prévention des maladies, et d'autres également. Dès que des rapports sont émis, la carte est ainsi actualisée.On retrouve, notamment, le nombre de cas depuis le début de l'épidémie. Ce mercredi 29 janvier aux alentours de 13h, le virus avait ainsi infecté au moins 6 057 personnes dans le monde. Une autre statistique permet de connaître la répartition des cas en fonction des pays. Sans surprise, la Chine concentre l'immense majorité des cas (5 970), devant la Thaïlande (14), Hong Kong (8), Taïwan (8), le Japon (7), Macao (7), la Malaisie (7), Singapour (7), l'Australie (5), les États-Unis (5) et la France (4), pas moins de sept autres pays ayant aussi déclaré au moins un cas sur leur territoire.La carte fait également apparaître le nombre total de décès (132) et de guérisons.Outre les panneaux latéraux qui fournissent les informations que nous venons d'évoquer, la carte en elle-même, qui occupe la majeure partie de l'écran, permet de rapidement se faire une idée sur la localisation, la propagation et surtout l'intensité du coronavirus en fonction des régions ou des pays. On se rend rapidement compte par exemple que l'Asie-Pacifique constitue le foyer du virus. En dézoomant un maximum, on remarque que malgré le faible nombre de cas révélés (5), les États-Unis sont touchés dans plusieurs États (Washington, Californie, Arizona, Illinois).Alors que les États-Unis et le Japon sont les premiers à rapatrier leurs ressortissants, la France devant suivre d'ici la fin de la semaine, il est possible d'obtenir des informations détaillées pour chaque État fédéré, chaque pays ou chaque région touché par le virus.