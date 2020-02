Coronavirus : Facebook bannit les publicités qui prétendent vous guérir

© AlexandraPopova / Shutterstock.com

Nouvelle campagne contre la désinformation

Source : Business Insider

Facebook a donc pris les devants et a décidé de bannir les contenus faisant la promotion de faux traitements.Les publicités directes, mais aussi les publications qui cherchent à «» doivent être bannies. Un porte-parole a déclaré à Business Insider : «».Pour Facebook, cette décision est surtout un nouvel élément de sa lutte contre la désinformation. Ces derniers mois, le réseau social a déjà dû trancher sur les publicités antivaccins et sur celles relatives à la politique . De la même manière, il craint la propagation d'affirmations infondées au sujet du Covid-19 et susceptibles de gêner les professionnels de la santé. Alors que le réseau social observe une augmentation des ventes en vrac de masques sur sa plateforme, le géant Amazon a rapporté une hausse de leur prix