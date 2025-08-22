Meta a signé un contrat cloud colossal avec Google. Son montant dépasserait les 10 milliards de dollars, avec l'ambition pour Mark Zuckerberg d'accélérer ses développements en intelligence artificielle.
C'est un rapprochement qui fait sensation dans la Silicon Valley. Selon nos confrères de The Information, qui évoquent « des sources proches du dossier », le géant des réseaux sociaux, Meta, s'est offert les services cloud de Google pour une somme astronomique, qui confirme sa volonté de muscler ses capacités en intelligence artificielle. Le partenariat XXL arrive à point nommé, alors que Mark Zuckerberg a promis de dépenser sans compter pour transformer son empire numérique.
Pour Meta, un mariage de raison avec Google pour doper son IA
Concrètement, Meta va louer les serveurs, l'espace de stockage et les réseaux ultra-rapides de Google Cloud. Imaginez des milliers d'ordinateurs surpuissants travaillant ensemble pour faire tourner Instagram, WhatsApp, Facebook et les autres marques et innovations du groupe. La location des services de la firme de Mountain View permettra à Meta d'économiser sur la construction de ses propres infrastructures, tout en bénéficiant immédiatement de capacités monstrueuses.
Le timing n'est évidemment pas anodin. Souvenez-vous, en juillet, Mark Zuckerberg annonçait vouloir investir « des centaines de milliards de dollars » dans la construction de méga-centres de données pour l'IA. Plutôt que de tout construire seul, Meta préfère s'appuyer sur l'expertise de Google, et faire de son concurrent en partenaire stratégique pour mener cette révolution technologique.
Meta va pouvoir optimiser ses infrastructures
Le deal évoqué dépasserait les 10 milliards de dollars. Du coup, Meta explore toutes les pistes pour financer sa transformation. L'entreprise compte même revendre pour 2 milliards de dollars certains de ses centres de données existants, selon des documents officiels déposés ce mois-ci. Après tout, pourquoi posséder quand on peut louer plus efficacement les meilleures technologies disponibles sur le marché ?
En tout cas, la tendance va au-delà Meta. OpenAI, la société derrière ChatGPT, négocie elle aussi depuis de longues semaines avec Google Cloud pour augmenter sa puissance de calcul. The Information, qui a révélé l'accord Meta-Google en premier, confirme bien la bascule dans une ère où les rivaux d'hier deviennent les partenaires indispensables de la révolution IA. Il faudra, c'est sûr, compte sur Meta à l'avenir !