C'est un rapprochement qui fait sensation dans la Silicon Valley. Selon nos confrères de The Information, qui évoquent « des sources proches du dossier », le géant des réseaux sociaux, Meta, s'est offert les services cloud de Google pour une somme astronomique, qui confirme sa volonté de muscler ses capacités en intelligence artificielle. Le partenariat XXL arrive à point nommé, alors que Mark Zuckerberg a promis de dépenser sans compter pour transformer son empire numérique.