Le patron de Meta, propriétaire de Facebook, Instagram, WhatsApp et Threads, ne fait jamais les choses à moitié, et ses dernières annonces le prouvent une fois de plus. Mark Zuckerberg a révélé lundi sur ses réseaux que son entreprise est en train de construire plusieurs centres de données d'une puissance inégalée, capables de traiter plusieurs gigawatts d'énergie. L'objectif assumé du milliardaire est de développer une « superintelligence » artificielle qui surpasserait les capacités humaines dans de nombreuses tâches.