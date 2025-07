Ce départ intervient à un moment critique, alors que la firme de Cupertino travaillerait sur une refonte majeure de son assistant vocal Siri, un projet qui aurait déjà pris du retard. L'expertise de Pang dans la conception de modèles d'IA plus petits et optimisés pour une exécution locale (on-device) était un atout majeur pour Apple, une compétence qu'il apportera désormais à Meta. Selon certaines sources, d'autres départs pourraient suivre au sein de l'unité IA d'Apple, fragilisant davantage ses ambitions.

Pour attirer des talents comme Ruoming Pang, Meta n'hésite pas à sortir le carnet de chèques, proposant des salaires et des bonus qui redéfinissent les standards du marché. Le package offert à l'ancien cadre d'Apple se chiffrerait en dizaines de millions de dollars par an. Cette tactique s'inscrit dans une campagne de recrutement plus large où Mark Zuckerberg s'implique personnellement pour convaincre les meilleurs chercheurs et ingénieurs de rejoindre son navire.