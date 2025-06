OpenAI est en pleine alerte rouge. Le week-end dernier, le directeur de la recherche Mark Chen a ainsi envoyé un mémo interne à destination de l'ensemble du staff pour leur indiquer que le leader mondial de l'IA allait répondre aux offres de débauchages de Meta.

Ce dernier a indiqué, selon des renseignements obtenus par le journal Wired, travailler « 24 heures sur 24 pour discuter avec ceux qui ont des offres ». « Nous avons été plus proactifs que jamais, nous recalibrons les rémunérations et nous cherchons des moyens créatifs de reconnaître et de récompenser les meilleurs talents » a-t-il par ailleurs ajouté.

Pour rappel, en début de semaine dernier, Meta avait réussi à débaucher Lucas Beyer, Xiaohua Zhai et Alexander Koslenikov, trois personnes qui travaillaient au sein du bureau OpenAI de Zurich. Puis plus tard dans la semaine, on apprenait que c'était cette fois quatre autres chercheurs (Shuchao Bi, Jiiahui Yu, Shangjia Zhao et Hingyu Ren) qui prenaient le même chemin.