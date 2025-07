Fondée par Ilya Sutskever, ancien bras droit de Sam Altman, elle avait levé 1 milliard de dollars l'année dernière. « Comme vous le savez, le temps que Daniel Gross a passé avec nous a pris fin et, depuis le 29 juin, il ne fait officiellement plus partie de SSI. Nous lui sommes reconnaissants de ses premières contributions à l'entreprise et lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles activités », a-t-il précisé sur X.com. Il va occuper le poste de P.-D.G à la place de Gross.