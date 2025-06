Au-delà de ses clients privés, la startup travaille également avec le département américain de la Défense. En partenariat avec Meta, Scale AI a notamment développé le modèle spécialisé Defense Llama, destinés à des applications militaires et de sécurité nationale. Basé sur Llama 3, Defense Llama a été conçu pour répondre aux exigences spécifiques des analystes et planificateurs de l'armée américaine. Il intègre notamment des référentiels juridiques et éthiques propres au secteur.

Chez Scale AI, la qualification des données repose sur des techniques d'automatisation, mais aussi de personnels qualifiés chargés d'identifier des images, des textes et d'autres types de données. Au passage, le documentaire Les Sacrifiés de l'IA disponible en replay sur France TV encore pour quelques jours, dresse d'ailleurs une image particulièrement sombre et préoccupante de cette activité.

Le chabot IA de Meta, disponible sur Facebook, Instagram et WhatsApp serait aujourd'hui utilisé par 1 milliard de personnes chaque mois.