Le géant technologique Meta a fait du modèle Llama son fer de lance dans la course à l'intelligence artificielle générative. Contrairement à ses concurrents comme OpenAI ou Google, l'entreprise a misé sur une approche open source qui a atteint plus d'un milliard de téléchargements. Cette stratégie cache cependant une réalité plus complexe que celle présentée publiquement.