IA : comment Meta veut rattraper son retard sur ChatGPT et Bard

Cette décision, qui a été rapportée par le Financial Times, permettrait de développer plus rapidement les usages, mais aussi de découvrir plus rapidement les bugs en multipliant le nombre de développeurs qui y ont accès. Un choix compréhensible au vu de l'avance qu'ont d'autres géants du secteur, Google et surtout OpenAI en tête, sur les IA de Meta. Mais qui risque aussi d'entraîner une perte de contrôle sur le modèle, si des acteurs malveillants venaient à se pencher sérieusement dessus.