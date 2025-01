Depuis plusieurs mois, les modèles d’intelligence artificielle enflamment la scène technologique, avec des capacités de génération de texte, d’images et même de vidéos de plus en plus sophistiquées. Pour parvenir à ces résultats époustouflants, les IA ont besoin de quantités gigantesques de données, souvent issues d’internet. Or, la frontière entre « utilisation équitable » et l’appropriation illégale de contenus protégés devient plus floue que jamais.