Si vous ne payez pas, il est tout à fait possible d'utiliser Instagram et Facebook « gratuitement ». En fait, ici, Meta maintient le statu quo et annonce la couleur. Dans sa version sans abonnement, le groupe analyse vos messages, décortique vos clics, dépose des cookies sur vos appareils et dissèque vos habitudes pour nourrir sa machine publicitaire. Un choix de « publicités moins personnalisées » est aussi soumis plus loin dans le parcours. Meta laisse la possibilité de personnaliser l'expérience publicitaire.