Facebook enfreint ses propres règles et continue d’autoriser des publicités antivaccins

Une désinformation avérée

Des règles aux contours très flous

Une publicité émanant de l'organisme de médecine alternative Earthley, en ligne depuis le 9 décembre dernier sur Facebook et Instagram, invite les utilisateurs du réseau à télécharger un PDF énumérant les «» pouvant être causés par le vaccin contre la coqueluche.Examiné par BuzzFeed News, le PDF proposé par Earthley invoque que le vaccin contre la coqueluche (une infection bactérienne responsable de la mort de 160 000 personnes par an, en particulier des enfants en bas âge), de par son «», est susceptible de causer des dommages neurologiques, voire de favoriser le développement de l'autisme chez les plus jeunes.L'organisme invite d'ailleurs ses lecteurs à se rabattre sur ses propres médecines pour soigner l'infection. Des herbes, un élixir de sureau, ou encore de la vitamine C.», tranche le professeur Peter Hotez, pédiatre et doyen de la National School of Tropical Medecine, que BuzzFeed est allé interroger. «».Les règles de Facebook en matière de désinformation au sujet des vaccins sont d'apparence claires. Sera bannie toute publicité qui «». « ;», affirme Monika Bickert, responsable de la stratégie dans un post sur le blog Facebook Interrogé par BuzzFeed News au sujet de la présente publicité, un porte-parole de Facebook affirme faire le nécessaire pour réduire la propagation et l'impact de ce genre de publications. Il précise néanmoins que seules les publicités «(ou d'autres institutions sanitaires, NDLR)», sont supprimées de Facebook si elles y apparaissent. On comprend dès lors que la publicité de Earthley ne fait pas encore partie de celles-ci.Pourtant, la page Facebook ou Instagram de l'organisation n'est pas avare en publications volontairement douteuses au sujet de la vaccination. Un point qui aurait dû mettre la puce à l'oreille de l'équipe de modération de Facebook. Une équipe qui, également contactée par BuzzFeed, n'a pas daigné dévoiler ses méthodes d'identification de ces contenus problématiques.Un laxisme latent, que le professeur Peter Hotez dont nous parlions plus haut confirme : «».