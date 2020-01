Facebook signe une évolution molle de ses politiques pour bannir les deepfakes

© Facebook

De nouvelles règles en forme de passoire

Un changement de politique opportun

Du moins... sauf exception. Car comme l'explique Monika Bickert, Vice-présidente de la stratégie de Facebook sur le blog de l'entreprise, les deepfakes créés dans un but «», ou encore «» auront encore toute leur place sur le réseau.À la lecture du post de blog de Facebook, on se rend vite compte que l'on a ici affaire à une demi-mesure particulièrement molle. Sous couvert de lutter «» contre la propagation de fausses informations, le réseau social admet que seule une infime partie des deepfakes sera effectivement supprimée de ses espaces.Dans les faits, seules les vidéos impliquant des techniques avancées d'apprentissage profond et d'intelligence artificielle sont dans le viseur des modérateurs. Toutes les vidéos n'ayant impliqué que des logiciels d'édition rudimentaires passeront ainsi entre les mailles du filet. Illustration de cette tolérance : le célèbre détournement de la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi, dont la voix a été volontairement ralentie — la faisant passer pour ivre — restera en ligne.Malgré tout, Facebook se garde le droit de labelliser de telles vidéos comme étant des «» (ou) afin d'éviter leur propagation dans les flux d'actualités et les empêcher d'apparaître dans des publicités. Pourquoi ne pas simplement les supprimer ? Monika Brickert explique que cela serait contreproductif. «».Rien à voir, évidemment, avec le fait que les fake news sont plus virales que n'importe quel autre type de publication sur Facebook.Un petit pas, donc, qui est en plus de cela auréolé d'un opportunisme à peine voilé de la part de Facebook. Comme le rappelle Le Figaro, Facebook (par l'intermédiaire de Monika Bickert) sera prochainement auditionné par la Chambre des représentants des États-Unis au sujet des deepfakes et des cheapfakes qui inondent sa plate-forme.La Vice-présidente de la stratégie de l'entreprise sera également questionnée sur les engagements de Facebook à lutter contre les faux comptes, régulièrement utilisés pour augmenter la viralité de certains contenus et donc influencer l'opinion. Un point sur lequel l'intéressée revient en quelques mots sur son post de blog, avançant que ses équipes restent mobilisées de façon « proactive » sur la détection des faux comptes.