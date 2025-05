alsaco67

C’est tout à fait exact.

Quand on bosse dans une entreprise avec une D.S, des formations fréquentes et des tests en condition réelle , on acquière forcément des réflexes pour ne as faire n’importe quoi.

Mais voilà, certains roulent sans le permis de conduire, d’autres ne sont pas formés et n’ont pas envie de se former alors que tout est accessible (cybermalveillance.gouv.fr par exemple) , et puis il y a le miracle de l’I.A que l’on vend à tout le monde, le sentiment d^'être plus intelligent que d’autres, la croyance que les hackers ne s’intéressent qu’aux entreprises etc …

La plus part des gens cliquent sur n’importe quel lien et bien plus courant : des photos, vidéos , MP3 … surtout si c’est « marrant », « gore » ou « X » …