Sur Facebook, les politiciens peuvent dire ce qu'ils veulent, même si cela est faux ou haineux

© AlexandraPopova / Shutterstock.com

Pas de factchecking pour les politiciens sur Facebook

Facebook veut rester une plateforme de débat

Source : Ars Technica

Facebook a officialisé ce dont on pouvait déjà se douter : ses standards et conditions d'utilisation imposés à la communauté ne s'appliquent pas aux politiciens, qui bénéficient d'un passe-droit sur le réseau social.C'est Nick Clegg, chargé de la communication et des affaires internationales pour Facebook et lui-même ancien membre du parlement au Royaume-Uni, qui a confirmé dans une note de blog ce traitement particulier réservé aux individus issus de la classe politique.», explique-t-il. Les annonces ou contenus publiés par des politiciens sur Facebook ne font donc jamais l'objet de vérification par la plateforme ou ses partenaires.Seule intervention que s'autorise Facebook : quand un politicien partage un contenu (lien, photo ou vidéo) qui a déjà été « débunké » dans le passé et identifié comme étant un, l'algorithme relègue la publication au second plan, des informations émanant du factcheckeur tiers sont affichées et le post ne peut pas être mis en avant, même en payant.Le réseau social a aussi mis en place un principe qu'il appelle «». Concrètement, celui-ci permet sous certaines conditions de ne pas supprimer un contenu ou punir son auteur, même si sa déclaration ou le message qu'il partage enfreint certaine règles. «», fait savoir Clegg.Pour juger si un contenu est «», Facebook s'appuie sur plusieurs facteurs : les circonstances propres à chaque pays (par exemple s'il y a des élections en cours ou si le pays est en guerre), la nature du discours et la structure politique du pays (dont le niveau de liberté de la presse). Un contenu qui viole les conditions peut donc être toléré, mais ne peut pas être mis en avant par le réseau social moyennant finance.