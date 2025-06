À son tour, Meta commence à déployer les passkeys sur Facebook pour Android et iOS, et promet d’étendre leur prise en charge sur Messenger et Meta Pay dans les mois à venir. Une annonce qui s’inscrit dans un mouvement plus large de simplification de l’authentification, en remplaçant le mot de passe traditionnel par une validation biométrique ou un code PIN, et qui pourrait bien marquer un tournant. Car si la technologie n’est pas nouvelle, son intégration à un service aussi grand public pourrait accélérer sa diffusion, quand bien même son usage reste encore limité à certains appareils et systèmes compatibles.