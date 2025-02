Et pour cause : les cybercriminels ont affiné leurs méthodes, et les attaques reposant sur l’ingénierie sociale ne cessent de se perfectionner. Finis les mails truffés de fautes : aujourd’hui, les pirates exploitent des méthodes bien plus subtiles, comme de faux sites plus vrais que nature, l'empoisonnement SEO, ou encore les publicités malveillantes insérées dans des résultats sponsorisés. De ce point de vue, faire preuve d’un peu d’excès de zèle est vite pardonnable.