Google pousse les mots de passe vers la sortie, pour vous faire adopter les clés de sécurité

Depuis quelques mois, Google ne cache plus son ambition de se passer des mots de passe, et de faire des passkeys (clés de sécurité) l'option par défaut pour les utilisateurs. Cette méthode, plus simple et plus sécurisée, a fait l'objet de retours positifs de la communauté, qui confortent la firme de Mountain View à accélérer le processus, en douceur malgré tout. Voilà une innovation qui devrait simplifier à l'avenir la connexion en ligne.