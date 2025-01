D’après les premières analyses, les cybercriminels ont poussé leur stratagème jusqu’à concevoir des URL soigneusement travaillées. Chaque adresse inclut une référence explicite à Reddit ou WeTransfer, suivie de chaînes de caractères et de chiffres aléatoires pour paraître crédible. Les extensions utilisées – *.org et *.net – renforcent l’apparence officielle de ces pages, et donc la supercherie plus difficile à déceler. Un niveau de détails qui laisse penser que cette campagne est le fruit d’un travail organisé et structuré, et non une simple tentative opportuniste.