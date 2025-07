Après avoir réduit la portée, et, de fait, la monétisation, de plus de « 500 000 comptes impliqués dans des activités de spam ou de faux engagements » et supprimé « 10 millions de profils usurpant l'identité de grands producteurs de contenu », Meta s'attaque désormais à un autre fléau : le « contenu non original (qui) réutilise ou détourne à plusieurs reprises le contenu d'un autre créateur sans lui en attribuer le mérite, profitant ainsi de sa créativité et de son travail acharné. »