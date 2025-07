La qualité du contenu est également un enjeu crucial pour les annonceurs. Ces derniers sont de plus en plus réticents à voir leurs publicités associées à des vidéos de piètre qualité ou à des contenus potentiellement problématiques. En garantissant un environnement plus sain, YouTube protège son principal modèle économique et, par ricochet, les revenus de l'ensemble des créateurs qui respectent les règles.

Face aux inquiétudes de certains vidéastes, YouTube a tenu à préciser que cette mise à jour était « mineure » et ne visait pas les formats légitimes comme les vidéos de réaction ou les critiques de films, à condition qu'elles apportent un commentaire original et une transformation substantielle du contenu source. La distinction se fera sur la base de la valeur ajoutée : une simple compilation de clips ne sera plus monétisable, alors qu'une analyse critique utilisant ces mêmes clips le restera.