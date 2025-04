La bataille pour la domination du format vidéo court ne connaît pas de répit. YouTube ne cache plus ses ambitions avec Shorts et semble bien décidé à profiter de l'incertitude persistante autour de TikTok pour accélérer le développement de sa propre plateforme. De nouveaux outils créatifs et une meilleure intégration du direct mobile viennent d'être annoncés, signalant une offensive ciblée pour séduire toujours plus d'utilisateurs et de créateurs. Cette démarche n'est pas sans rappeler comment YouTube a déjà, par le passé, intégré des fonctionnalités popularisées par TikTok, adaptant les tendances à son propre écosystème.