corpoberck

Elles ne seront pas interdites, malheureusement. Assurément, le modèle économique actuel stagne et les gros leviers de croissance et les nouvelles opportunités se situeront de plus en plus dans le numérique (ce qui impliquera un changement des sociétés au passage).

Il y a trop de gains à se faire, dans les réseaux sociaux comme dans les bitcoins, et on sera contraint d’aller vers ça.