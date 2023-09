Pour gagner de l'argent sur TikTok, ces streamers diffusent leur vie en continue, du lundi au dimanche

Nous vous présentons Jetty Jamez et Autumn Rayn, deux jeunes gens très suivis sur TikTok (un million de followers à eux deux) mais aussi sur d'autres plateformes, comme Instagram et YouTube, portant leur nombre de fans à environ deux millions. Ensemble, ils retransmettent en direct sur TikTok depuis plus de trois semaines, et totalisent plus de 500 heures de diffusion.