Payer ses utilisateurs en cartes Amazon pour regarder des vidéos, la nouvelle astuce de TikTok pour rattraper Meta

Mais ce n'est pas tout ! Pour inciter les spectateurs à consommer toujours plus de contenus, le temps de visionnage se voit lui aussi récompensé sur TikTok Lite. On peut ainsi prétendre à 150 pièces pour une minute de visionnage et grimper jusqu'à 4 200 pièces pour 25 minutes de vidéos.

Que faire ensuite des pièces virtuelles cumulées dans notre porte-monnaie ? Nous pouvons les échanger contre des cadeaux virtuels ou des chèques cadeaux Amazon, sachant que 100 pièces TikTok Lite équivalent à 1 centime. Autant dire qu'il va falloir se montrer très (très) assidu pour prétendre ne serait-ce qu'à quelques dizaines d'euros.