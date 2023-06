Émeutes : Macron pointe les jeux vidéo et les réseaux sociaux... pour détourner l'attention ?

Un texte à la définition très large et peu précise, qui ouvre la porte aux abus, estiment certains experts en droit. D'après Franceinfo, le nombre de tirs de policiers contre des véhicules en mouvement a augmenté depuis ce changement législatif, et l'on dénombre en moyenne cinq fois plus de personnes tuées par des tirs policiers dans ces situations.

Emmanuel Macron a aussi renvoyé les réseaux sociaux à leurs responsabilités, appelant les plateformes à modérer et à supprimer les contenus « les plus sensibles ». Snapchat et TikTok sont principalement visés. Très populaires chez les jeunes, les algorithmes de ces services mettent en avant de nombreuses vidéos virales faisant la promotion d'actions brutales.

Il a précisé que les autorités allaient exiger des réseaux sociaux de collaborer afin d'identifier les individus partageant des contenus « pour appeler au désordre ou pour exacerber la violence ».