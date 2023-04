Tu m'étonnes ! Le boss de Snapchat "adorerait" voir TikTok interdit

Ce n'est un secret pour personne, la popularité grandissante de TikTok a inspiré (et inquiété) l'ensemble des médias sociaux. C'est pourquoi, lorsque ces derniers apprennent que l'application chinoise pourrait être définitivement bannie du territoire américain, qui regroupe plus de 130 millions d'utilisateurs rien qu'aux États-Unis, Snapchat et Meta y voient alors forcément une aubaine. Petit rappel des faits, TikTok étant la propriété du géant chinois ByteDance, le Congrès américain redoute pour la sécurité nationale des États-Unis. Ce dernier estime que l'utilisation de l'application pourrait avoir de lourdes conséquences et que la Chine pourrait en tirer profit.