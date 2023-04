Le Snapchat payant prend de l'ampleur : les réseaux sociaux premium, c'est l'avenir ?

Aujourd'hui, la plateforme américaine annonce que son nouveau modèle économique continue de faire le bonheur des utilisateurs (et de Snap), puisque ce sont aujourd'hui plus de 3 millions d'utilisateurs qui ont opté pour la formule payante Snapchat+.

Le réseau social semble donc avoir trouvé une formule efficace (et pas chère) pour inciter ses fidèles à opter pour l'offre payante, malgré des avantages somme toute assez simplistes. Toutefois, ces quelques bonus et le prix de 3,99 euros par mois semblent suffisants pour faire craquer de plus en plus d'utilisateurs. À noter que Snap expérimente également « My AI », une intelligence artificielle maison qui fonctionne comme ChatGPT.