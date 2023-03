Un abonnement payant à Facebook : et pourquoi pas ?

Après avoir obtenu de bons résultats et pris en compte le retour des utilisateurs, Meta veut désormais introduire son abonnement outre-Atlantique, a annoncé Mark Zuckerberg. En payant 11,99 dollars mensuels sur le Web et 14,99 sur mobile (afin de contourner la taxe de 30 % prélevée par Apple sur les achats in-app), les utilisateurs pourront obtenir la pastille bleue autrefois réservée aux personnalités connues sur Facebook et Instagram.