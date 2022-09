Fini le tout gratuit ! Meta veut rendre certains services de Facebook payants

Depuis plusieurs années déjà, une monétisation pour les utilisateurs a mis un pied dans la porte, et l'annonce de son expansion n'en est finalement que la suite logique. Il est en effet possible depuis 2018 de créer des groupes Facebook dont l'adhésion est payante, et des créateurs de contenu peuvent depuis quelque temps proposer des abonnements payants pour accéder à l'intégralité de leur contenu.