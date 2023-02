Comme sur Twitter, Insta et Facebook auront bientôt des badges vérifiés... payants !

Les intéressés devront toutefois remplir certaines conditions d'admissibilité avant de pouvoir s'inscrire à Meta Verified. Meta a notamment confirmé que l'abonnement ne sera disponible qu'aux utilisateurs âgés de 18 ans ou plus, et que le badge ne sera accordé que si la pièce d'identité correspond au nom de profil et à la photo du compte Facebook ou Instagram en question.

Une fois le compte vérifié, il ne sera plus possible de modifier son profil, sa photo ou son identifiant sans avoir à repasser par le processus de vérification. En plus du badge bleu, Meta Verified va permettre à ses abonnés de profiter d'une visibilité accrue, sans oublier 100 étoiles gratuites, à utiliser comme bon leur semble sur Facebook.