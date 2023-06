Appels à la violence contre les élus, affaire Papacito : mais, que fait YouTube ?

Les deux vidéos comptent aujourd'hui plus de 500 000 vues chacune. Elles ont été postées respectivement il y a sept mois et trois semaines, et pourraient difficilement être des appels à la haine et à la violence plus explicites. Pourtant, elles sont toujours librement accessibles sur YouTube, malgré les règles de la plateforme d'une part, et surtout les six plaintes déposées par le maire de l'autre. Probablement parce qu'il n'y a pas trop de gros mots.